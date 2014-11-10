На пороге гуманитарной катастрофы: Луганщина из-за обстрелов остается без воды, света и тепла

В Луганской области ряд сел из-за обстрелов остались без воды, тепла и электричества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Геннадия Москаля.

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Согласно сообщению, 9 ноября боевики осуществили ряд артиллерийских и минометных обстрелов контролируемых Украиной населенных пунктов Луганской области, а именно: пос. Трехизбенка, Кряковка, Боровское, Тошковка, Белая Гора, Нижнее, Крымское, г. Золотое.

Кроме того, город Счастье со стороны Веселой Горы (контролируется боевиками) обстреливал снайпер.

Из-за боевых действий в Трехизбенке, Кряковке и Сокольниках отсутствует газоснабжение, а в Крымском - вода.

Допустить ремонтные бригады для восстановления поврежденной инфраструктуры боевики отказываются.

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Москаль отметил, что наиболее напряженная ситуация сложилась вблизи пгт Чернухино Попаснянского района, которое в течение вчерашнего дня пять раз обстреливали из систем залпового огня "Град".

В результате сильно повреждена система электро-, газо-, водо- и теплоснабжения, есть разрушенные жилые дома, ранен один украинский силовик. В Чернухино назревает гуманитарная катастрофа, а подойти туда пока невозможно из-за боевых действий.