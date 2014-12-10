Горсовет Запорожья проигнорировал самоотвод мэра

Депутаты Запорожского городского совета отказались принимать решения об отставке мэра Александра Сина, секретаря горсовета и самороспуске.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня через 1,5 часа после того, как на сессии горсовета Син под давлением народного депутата Олега Ляшко написал заявление об отставке, а большая часть депутатов покинула зал, депутаты собрались снова и провели еще одно заседание сессии горсовета.

В начале заседания Син предложил внести в повестку дня вопросы о своей отставке и освобождении от занимаемой должности секретаря горсовета Романа Тарана, но депутаты проголосовали «против».

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Не поддержали они и предложение фракции «Батькивщина» внести в повестку дня вопрос о самороспуске горсовета.

В то же время депутаты приняли решение направить президенту, Верховной Раде и генеральному прокурору Украины обращение с просьбой дать оценку действиям народных депутатов Олега Ляшко и Игоря Мусийчука, а так же прокурора Запорожской области Александра Шацкого, которые, согласно тексту обращения «совершили факты силового воздействия на мэра Александра Сина, секретаря горсовета Романа Тарана и депутатов горсовета».

«Мы расцениваем действия этих депутатов и прокурора, как попытку насильственного захвата власти в Запорожье», - говорится в принятом Запорожским горсоветом обращении.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря в Запорожье проходила сессия Запорожского горсовета, в преддверии которой мэр Запорожья Син обнародовал на официальном сайте горсовета «экстренное заявление» о «запланированном на ближайшие дни силовом захвате власти в городе с привлечением вооруженных боевиков и проплаченных псевдоактивистов» с целью «отстранения от выполнения обязанностей депутатов городского совета, исполкома горсовета и городского головы».

Утром 10 декабря перед зданием мэрии собрались более 300 человек с требованиями отставки мэра Запорожья Сина.

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Участники акции протеста стоят с плакатами «Запорожье без Сина!», «Вор должен сидеть!», установили клетку, в которой разместили чучело с фамилией мэра и требуют от Александра Сина уйти в отставку.

Позже на сессию Запорожского горсовета пришел народный депутат Олег Ляшко и потребовал от мэра Александра Сина написать заявление об отставке по собственному желанию. Син заявил, что напишет заявление в том случае, если аналогичное заявление подаст и секретарь Запорожского горсовета. После перепалок оба заявления были написаны, но принять отставку горсовет не смог, т.к. большая часть депутатов покинула сессионный зал.