Мэр Запорожья подал в отставку

Мэр Запорожья Александр Син написал заявление об отставке с поста мэра.

Вместе с городским головой уходит с должности секретарь горсовета Роман Таран, сообщает z-city. Вместо Тарана секретарем горсовета станет Виктор Острянский - депутат от Батькивщины. Сейчас депутаты должны утвердить решение о смене власти в Запорожье, пишет издание. Читайте такжеМэр Запорожья заявил, что в городе готовят силовой захват власти с использованием боевиковДанным событиям передовал митинг, учасники которого требовали отставки мэра.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter