Мэр Запорожья подал в отставку
12:31, 10 декабря 2014Политика
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Мэр Запорожья Александр Син написал заявление об отставке с поста мэра.
Александр Син подал в отставку / z-city.com.ua
Вместе с городским головой уходит с должности секретарь горсовета Роман Таран, сообщает z-city.
Вместо Тарана секретарем горсовета станет Виктор Острянский - депутат от Батькивщины. Сейчас депутаты должны утвердить решение о смене власти в Запорожье, пишет издание.
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