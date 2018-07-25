Прокуратура Крыма предлагает наказывать иностранцев за участие в мероприятиях оккупантов на полуострове

В ведомстве собираются не только фиксировать факты нарушения украинского законодательства в связи с оккупацией Россией Крыма, но и реально наказывать нарушителей.

Прокуратура Автономной Республики Крым предлагает привлекать к ответственности иностранных лиц, которые принимают участие в различных мероприятиях, проводимых оккупационными властями на захваченном Россией полуострове.

Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующее предложение прозвучало на координационном совещании правоохранительных органов Крыма о состоянии преступности и раскрытии преступлений, совершенных на временно оккупированной территории полуострова в течение шести месяцев 2018 года, состоявшемся 24 июля под председательством прокурора АРК Гюндуза Мамедова.

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В ходе совещания также поднимался вопрос о незаконных заходах морских судов в закрытые порты Крыма, полетах авиабортов и нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее представителями иностранных государств для участия в различных мероприятиях, проводимых оккупационными властями.

«Я неоднократно подчеркивал необходимость использования институтов специального досудебного расследования и механизмов международно-правового сотрудничества... Да, у нас созданы реестры, которые ежедневно пополняются нарушителями украинского законодательства, но я требую реальных шагов для привлечения виновных лиц к ответственности», - заявил Мамедов.

«Я повторю слова президента Украины Петра Порошенко: мы должны сделать Крым неподъемным для страны-оккупанта. Когда перестанут ходить суда, летать самолеты и ездить иностранные гастролеры - это непременно ускорит этот процесс», - подчеркнул прокурор АРК.