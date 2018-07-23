Прокуратура Крыма проверяет на госизмену всех крымских госслужащих - СМИ

В прокуратуре отмечают, что сам факт работы в подконтрольных России госорганах Крыма не является преступлением.

Прокуратура Автономной Республики Крым проверяет причастность каждого крымского госслужащего к совершению государственной измены, что заключается в активных действиях по ведению подрывной деятельности.

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Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказала начальник управления прокуратуры АРК Светлана Блудова, комментируя розыск бывшего крымского судьи Валерия Чернобука.

По ее словам, каждый госслужащего или вообще каждого, кто находится на территории аннексированного Крыма, не будут преследовать в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

"Мы проверяем причастность каждого человека именно к совершению государственной измены, что должно заключаться в активных действиях: помощь в ведении подрывной деятельности. Судья Чернобук помогал оккупационным властям устанавливать судебную систему Российской Федерации", - сказала Блудова.

Она добавила, что сам факт работы в подконтрольных России госорганах Крыма не является преступлением. "Обычный госслужащий, который работает в МЧС и помогает народу, не будет нести уголовную ответственность", - утверждает сотрудница прокуратуры АРК.

11 июля сотрудники прокуратуры Автономной Республики Крым и Службы безопасности Украины провели обыски в жилье бывшего председателя Апелляционного суда АРК Чернобука.

Бывшего крымского судью, чье местонахождение сейчас неизвестно, подозревают в совершении государственной измены. Он объявлен в розыск.

По версии ГПУ, Чернобук оказывал помощь России и ее представителям в переходе судов АР Крым на ведение правосудия на основе российского законодательства, что привело к обеспечению функционирования российских судебных органов, аннексии Крыма.

Ранее Чернобук отвергал все обвинения в поддержке российских властей Крыма, сообщая, что после аннексии был "вынужден оставить свой пост" и переехать к семье в Днепр. По его словам, его буквально выгнали с работы в Крыму, не выдав ни трудовой, ни личного дела.

После переезда в апреле 2014 года на материковую часть Украины Чернобук работал судьей в Апелляционном суде в Днепропетровской области.

В сентябре 2016 года Верховная Рада уволила его за нарушение присяги.