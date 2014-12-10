С марта в Украине совершено более тысячи терактов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

По его словам, всего в производстве следователей с указанного месяца находилось 3000 уголовных производств, начатых по фактам совершенных преступлений против национальной безопасности Украины, общественной безопасности, преступлений, связанных с развертыванием сепаратизма и терроризма на территориях юго-восточной Украины и Крыма.

Читайте такжеСБУ помешала теракту в густонаселенном районе Харькова

В частности, Вовк отметил, что из указанного количества производств 592 касаются преступлений против основ национальной безопасности, 1976 - против общественной безопасности, 53 - по фактам диверсий, 76 - по фактам государственной измены, 9 - по фактам шпионажа.

Как отметил Волк, по этим уголовным производствам сообщено о подозрении 987 лицам, 37 из которых - граждане РФ, взяты под стражу 682 человека и разыскиваются 192.