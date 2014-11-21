Теракт в Мариуполе повредил пять домов (фоторепортаж)
В результате взрыва военного автомобиля в Мариуполе на ул. Головина было повреждено 5 домов в поселке Новоселовка.
Об этом сообщает 0629 со ссылкой на КСН «Новоселовка».
Как рассказала секретарь комитета самоорганизации, в этих домах из-за взрывной волны были разбиты стекла. В некоторых домостроениях на ул. Головина и ул. Парашютной был также поврежден забор.
Сейчас на месте работает комиссия, которая устанавливает размеры ущерба для назначения компенсации.
Читайте такжеВ Мариуполе подорвался военный автомобиль: двое раненыхО том, что здесь произошло, местные жители только догадываются. Но предполагают, что военный автомобиль подорвался на фугасе. «Я рубил дрова, - рассказал местный житель. - Бью топором, а вдруг как бахнет. Выбежал во двор, а там военные с автоматами».
К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Была контужена собака, которая охраняла один из частных домов - осколок попал ей в скулу.
Ранее в СНБО сообщили, что взрыв был вызван радиоуправляемым устройством, двое военнослужащих получили ранения.