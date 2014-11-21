Теракт в Мариуполе повредил пять домов (фоторепортаж)

Об этом сообщает 0629 со ссылкой на КСН «Новоселовка».

Как рассказала секретарь комитета самоорганизации, в этих домах из-за взрывной волны были разбиты стекла. В некоторых домостроениях на ул. Головина и ул. Парашютной был также поврежден забор.

Сейчас на месте работает комиссия, которая устанавливает размеры ущерба для назначения компенсации.

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Как ранее сообщал штаб АТО, по ул. Головина двигалась колонна военной техники. Неожиданно один из автомобилей подорвался. Пострадали двое солдат. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются.

К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Была контужена собака, которая охраняла один из частных домов - осколок попал ей в скулу.

Ранее в СНБО сообщили, что взрыв был вызван радиоуправляемым устройством, двое военнослужащих получили ранения.