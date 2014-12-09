Министерства цензуры в Украине не будет - Стець

"Министерство будет сформировано только после того, как будет утверждено в Кабинете Министров положение об этом министерстве", - сказал он в эфире Еспресо.TV.

Только после консультаций со всеми заинтересованными общественными организациями, юристами, обществом, европейскими партнерами и самим Кабинетом Министров, только тогда это положение будет подано мной в Кабинет Министров", - отметил Юрий Стець.

По его убеждению, "ключевым в этом вопросе является согласование всех пунктов, которые должны были бы означать недопустимость работы этого министерства наподобие какого-то министерства цензуры".

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"Каждый день у меня около 20 встреч. Сегодня была встреча с представителями европейских стран, с евродипломатами, медиаюристами, представителями медиапрофсоюзов, медиаменеджерами. Вернулся утром из Мариуполя, два дня назад был в Дебальцево, Краматорске, мы делали инспекцию телевышек, которые там находятся, - насколько они могут функционировать или нет", - рассказал подробности своей работы министр информационной политики государства.