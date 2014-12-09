Кабмин обнародовал программу деятельности на следующие 2 года
21:48, 09 декабря 2014Политика
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Правительство на своем сайте обнародовало программу своей деятельности на 2015-2016 годы.
Обнародована программа деятельности Кабмина \ УНИАН
Документ был утвержден на сегодняшнем заседании Кабмина. Программа деятельности правительства предусматривает реализацию антикоррупционного законодательства, создание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Национального антикоррупционного бюро, мониторинг образа жизни госслужащих, реформирования судебной системы и МВД, сообщил премьер-министр Арсений Яценюк.
Также предусмотрено упрощение ряда судебных процедур и обеспечение доступа к судебной системе.
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