Кабмин обнародовал программу деятельности на следующие 2 года

Документ был утвержден на сегодняшнем заседании Кабмина. Программа деятельности правительства предусматривает реализацию антикоррупционного законодательства, создание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Национального антикоррупционного бюро, мониторинг образа жизни госслужащих, реформирования судебной системы и МВД, сообщил премьер-министр Арсений Яценюк.

Также предусмотрено упрощение ряда судебных процедур и обеспечение доступа к судебной системе.