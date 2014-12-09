Эксперты представили “Стратегию возвращения Крыма”

Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Стратегия определяет основные направления работы, принципы и общий замысел - создание наиболее благоприятной ситуации для возврата аннексированного Крыма к Украине в ситуации, которую с позиции сегодняшнего дня сложно предсказать.

В течение 9 месяцев с момента оккупации Крыма государство так и не предложило стратегию или хоть какой-то план его возвращения, поэтому эксперты “Майдана иностранных дел” в консультациях с гражданским обществом разработали план действий по Крыму.

Читайте также86 судов, 232 самолета: появились черные списки нарушителей правового режима КрымаДокумент состоит из "осмысления уроков аннексии Крыма и конкретных шагов в военной, экономической, энергетической, гуманитарной, международно-правовой сферах".

“Наша цель - не дать замалчивать проблему и перевести обсуждение с позиции "нас сливают!" в практическую плоскость конкретных действий", - отметил Богдан Яременко, председатель правления “Майдана иностранных дел”.

Согласно сообщению, стратегия возвращения Крыма задумана для новой ситуации в стране, когда государство больше не является ее монопольным исполнителем, более того, когда государство может быть не заинтересовано в ее реализации, когда появились другие игроки: частный бизнес и негосударственные волонтерские организации, активность которых значительно повысилась после Майдана 2014 года.

Полный текст “Стратегии возвращения Крыма”

Справка. Благотворительный фонд “Майдан иностранных дел” предлагает украинцам и миру профессиональный взгляд на внешнюю политику Украины - адекватные, понятные, эффективные, основанные на незыблемости прав человека и рациональному интересы граждан, бизнеса, общества и государства формы и направления международной деятельности.

Создание благотворительного фонда “Майдан иностранных дел” было инициировано украинскими дипломатами в январе 2014 года. Председателем правления Фонда является Богдан Яременко, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле и по совместительству представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (2010-2013 г.г.).