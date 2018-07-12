Никому не удастся заблокировать вступление Украины в НАТО - Порошенко

Лидеры стран НАТО подчеркнули, что никто не сможет помешать Украине присоединиться к Альянсу.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что никому не удастся заблокировать присоединение Украины к НАТО.

Об этом глава государства сказал на брифинге по итогам участия в саммите НАТО на уровне лидеров стран Альянса.

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"Я не буду называть никаких дат, но хочу подчеркнуть, что никому, в том числе Российской Федерации, и об этом сегодня отдельно подчеркивалось в выступлениях всех без исключения руководителей стран и правительств, участвовавших в обсуждении, никому не удастся заблокировать вступление Украины в НАТО. Это суверенное право украинского народа, и я как президент это суверенное право буду защищать", - заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что в НАТО не готовы начинать с Украиной переговоры о приобретении членства. На нынешнем саммите Альянса важным вопросом было подтверждение единства стран-членов Организации.