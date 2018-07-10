В НАТО не готовы начинать с Украиной переговоры об обретении членства - посол Канады

На саммите Альянса важным вопросом будет подтверждение единства стран-членов Организации.

Посол Канады Роман Ващук подчеркивает, что в Организации Североатлантического договора (НАТО) не готовы начинать переговоры с Украиной по поводу обретения членства в Альянсе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на дискуссии Киевского форума «Что стоит ожидать от саммита НАТО 2018?».

В частности, его спросили, наступил ли момент, когда желание Украины относительно полноценного членства могут положительно встретить в Альянсе, и в частности на саммите НАТО в Брюсселе, который состоится 11-12 июля. «Я думаю, что, к сожалению, чувство политического реализма указывают, что ответ на ваш последний вопрос будет «нет», не на этом саммите, и не в нынешних обстоятельствах», - подчеркнул Ващук.

Он отметил, что на саммите Альянса важным вопросом будет подтверждение единства стран-членов НАТО. «Нам нужно внутри Альянса как раз продемонстрировать ту спаянность и сплоченность, и над этим в течение следующих двух дней нужно будет работать», - сказал Ващук.

В то же время посол заверил, что на саммите вопросы, касающиеся Украины, будут обсуждаться.

Как сообщал УНИАН, в этот раз, в отличие от обычного протокола, НАТО не будет проводить заседание Комиссии Украина-НАТО из-за блокирования таких встреч со стороны Венгрии. Украина надеется, что на саммите НАТО возобновит заверения в поддержке ее территориальной целостности.

Эксперты предполагают, что этот саммит будет чрезвычайно сложным, поскольку главным на нем будет вопрос единства стран-членов. Американский президент Дональд Трамп накануне раскритиковал страны за недостаточное финансирование Альянса.