VIP-отпуск: депутаты рассказали, куда поедут отдыхать летом (видео)

Гавайи, Бора-Бора, Монако - куда этим летом поедут отдыхать народные депутаты, узнавали журналисты.

Нардеп Андрей Мирошник в разгар заседания Рады выбирает элитный тур на Мальдивы стоимостью в десять тысяч евро. Если Мирошнику прошлогодние фото стоили мандата, Дмитрий Добкин за поездку стоимостью в 135 тысяч евро отделался лишь испугом.

Как устроить отдых мечты и чем удивить элиту – журналисты программы "Гроші" рассказали о каникулах депутатов.

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Вопросы об отдыхе, как отмечают журналисты, откровенно раздражают некоторых народных избранников, среди которых Максим Поляков и Михаил Добкин. Кое-кто говорит, что отдыхать не будет. А кто-то клянется путешествовать только по Украине: например, Сергей Каплин планирует поехать в Одессу, Херсон, Николаев; Андрей Тетерук - в Одесскую область; Владимир Парасюк - в Карпаты.

Некоторые откровенно рассказывает о своих заграничных летних планах: нардеп Андрей Кит планирует в августе отдохнуть в Хорватии; Антон Киссе - в Греции; Руслан Сидорович тоже планирует поехать в Грецию.

Есть среди депутатов и настоящие путешественники, объездившие полмира, среди которых и Андрей Лозовой. Елена Сотник отметилась в Португалии, Турции, Хорватии, Франции. Правда, говорит, что все это было по работе.

Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко подтвердил, что действительно несколько дней отдыхал вместе с семьей на майские праздники в Турции. "Нет, не снимал и не снимаю никаких вилл за 3 тысячи евро в сутки. Сплошная глупость арендовать номера такой стоимости. Остановились в номере с выходом к бассейну, что подтверждается ваучером, фото которого прилагаю специально для автора "псевдорасследования", - заявил он.