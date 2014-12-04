Следующее заседание Рады состоится 9 декабря

Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир Гройсман сообщил, что следующее заседание состоится во вторник, 9 декабря, в 10.00.

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Он отметил, что в понедельник, 8 декабря, состоится согласительный совет.

Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты избрали председателей комитетов и впервые подрались.​