Следующее заседание Рады состоится 9 декабря
18:51, 04 декабря 2014Политика
1 0
В понедельник, 8 декабря, депутаты соберутся на согласительный совет.
Сегодняшнее заседание ВР закрыто / Фото УНИАН
Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир Гройсман сообщил, что следующее заседание состоится во вторник, 9 декабря, в 10.00.
Читайте такжеВ Раде сформировали комитеты
Он отметил, что в понедельник, 8 декабря, состоится согласительный совет.
Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты избрали председателей комитетов и впервые подрались.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter