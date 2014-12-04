Депутаты избрали глав комитетов и впервые подрались в Раде восьмого созыва (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, за это постановление проголосовали 249 народных депутатов из 372 зарегистрировавшихся в сессионном зале.

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Что касается драки, то, как передает корреспондент УНИАН, депутат Владимир Парасюк подошел к местам, где размещаются депутаты из фракции БПП, и начал высказывать свое возмущение по поводу голосования за постановление о руководстве комитетов.

Из журналистской ложи не было слышно, что конкретно говорил Парасюк, но в ответ некоторые депутаты из фракции БПП начали его толкать.

Внефракционные депутаты, среди которых Дмитрий Ярош и некоторые другие, пошли защищать Парасюка.

Столкновения не произошло, инцидент закончился легкой потасовкой.

Ранее Верховная Рада приняла за основу и в целом постановление о перечне, количественном составе и предметах ведения комитетов ВР восьмого созыва (№10004).