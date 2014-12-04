В руководство комитетами Рады попали 10 депутатов, голосовавших за диктаторские законы

18:09, 04 декабря 2014
Политика
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Десять депутатов, получивших должности в парламентских комитетах, голосовали за диктаторские "законы 16 января".

Депутаты, которые голосовали за диктаторские законы, идут руководить комитетами

Об этом сообщил депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко.

"Раздали списки руководства комитетов Верховной Рады. Нашел с Pavlo Rizanenko десять депутатов, предложенных на руководство, из числа тех, кто голосовал за диктаторские законы 16 января", - написал он.

По словам Лещенко, это бывшие регионалы Бобов, Деркач, Кацуба, Богуслаев, Шипко, Киссе, Гиршфельд, Бондарь, Шкиря, Климов.

Читайте такжеДевять Героев Украины голосовали за диктаторские законы - журналист"В том числе, на должности первых заместителей внесен Деркач - в бюджетный комитет, Кацуба - в экономический комитет, Климов - в банковский комитет. Фракция БПП вчера решила не поддерживать пакет, если в руководство будут входить люди, которые голосовали за диктаторские законы. Посмотрим, выдержит ли фракция свою позицию. Я лично считаю, что надо быть верным решению, которое было принято накануне", - написал Лещенко.

Рада 249 голосами приняла постановление об избрании руководства парламентских комитетов, согласно которому все вышеупомянутые десять нардепов получили руководящие должности в комитетах.

Post by Сергей Лещенко.

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