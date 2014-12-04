В руководство комитетами Рады попали 10 депутатов, голосовавших за диктаторские законы

Об этом сообщил депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко.

"Раздали списки руководства комитетов Верховной Рады. Нашел с Pavlo Rizanenko десять депутатов, предложенных на руководство, из числа тех, кто голосовал за диктаторские законы 16 января", - написал он.

По словам Лещенко, это бывшие регионалы Бобов, Деркач, Кацуба, Богуслаев, Шипко, Киссе, Гиршфельд, Бондарь, Шкиря, Климов.

Читайте такжеДевять Героев Украины голосовали за диктаторские законы - журналист"В том числе, на должности первых заместителей внесен Деркач - в бюджетный комитет, Кацуба - в экономический комитет, Климов - в банковский комитет. Фракция БПП вчера решила не поддерживать пакет, если в руководство будут входить люди, которые голосовали за диктаторские законы. Посмотрим, выдержит ли фракция свою позицию. Я лично считаю, что надо быть верным решению, которое было принято накануне", - написал Лещенко.

Рада 249 голосами приняла постановление об избрании руководства парламентских комитетов, согласно которому все вышеупомянутые десять нардепов получили руководящие должности в комитетах.