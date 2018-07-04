Кремль отказался комментировать ответ Муженко на провокацию с названиями украинских городов в ВС РФ

По мнению Муженко, соответствующие указы Путина свидетельствуют, что Россия не намерена прекращать агрессию.

В Кремле отказались комментировать слова начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко о присвоении названий ряда украинских городов воинским частям российской армии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам: «Я все-таки рекомендовал бы вам обратиться в генштаб России прокомментировать заявление начальника Генштаба Украины. Это не прерогатива Кремля».

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Как сообщал УНИАН, 30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований ряду частей российской армии. В частности, 6-й танковый полк российской армии теперь носит наименование «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк - «гвардейский Житомирско-Берлинский», 163-й танковый полк - «гвардейский Нежинский».

3 июля Муженко заявил, что соответствующие указы Путина свидетельствуют о том, что Россия не намерена прекращать агрессию. «Украинская армия имеет собственные военно-исторические традиции, и действия России никак на нас не влияют. Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию - воровать чужую историю и славу. Это маркировка территории и озвучивание претензий на земли других народов, к которым Россия не имеет никакого отношения. Это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме. Он также направлен на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины. Традиции современной российской армии - это удивительная смесь российско-имперских и советских мифов», - подчеркнул Муженко.