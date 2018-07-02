Муженко назвал присвоение частям российской армии названий украинских городов "маркировкой территории"

Виктор Муженко отметил, что такие действия являются четким сигналом от России, что она не собирается останавливаться на аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко назвал присвоение названий украинских городов частям российской армии "маркированием территории и озвучиванием претензий на земли других народов".

Об этом Муженко написал на странице в Facebook.

Читайте такжеТрамп может потопить планы НАТО по сдерживанию России в угоду Путину – Atlantic Council

"О присвоении так называемых почетных названий частям российской армии. 1. Украинское войско имеет собственные военно-исторические традиции и действия России никоим образом на нас не влияют. 2. Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию - воровать чужую историю и славу. 3. Это маркировка территории и озвучивание претензий на земли других народов, к которым Россия не имеет никакого отношения", - заявил Муженко.

Начальник Генштаба отметил, что такие действия являются четким сигналом от России, что она не собирается останавливаться на аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

По его словам, традиции современной российской армии – это "смесь имперских и советских мифов".

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований ряда частей российской армии, в частности, именами украинских городов Житомира, Нежина и Львова.