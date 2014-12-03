Порошенко и Туск договорились о проведении в Киеве саммита Украина - ЕС
16:11, 03 декабря 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко и президент Европейского Совета Дональд Туск договорились о проведении в конце января – в начале февраля в Киеве 17-го саммита Украина - ЕС.
REUTERS
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины.
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Во время телефонного разговора собеседники коснулись темы предстоящих двусторонних встреч, в частности возможного визита Порошенко в Брюссель в середине декабря, в то время когда там будет проходить заседание Европейского Совета и саммит Европейской народной партии.
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