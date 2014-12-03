Боевики из «Градов» обстреляли окраины Мариуполя

Бойцы ВСУ дают отпор противнику. Данные о потерях и раненых сейчас уточняются.

Об этом 0629 сообщили в штабе обороны города.

Читайте такжеСиловики уничтожили огневые точки боевиков вблизи Мариуполя – штаб

Залпы «Града» слышны в разных районах города. В частности, на «Восточном» в домах дрожали окна, а в Жовтневом районе — под ногами тряслась земля.

Как сообщают жители Мариуполя в социальных сетях, из окон многоэтажек виден дым в полях рядом с микрорайоном "Восточный".

Как сообщил поселковый голова Сартаны Степан Махсма, утром у них было шумно из-за снарядов пролетающих над поселком, а вот в обеденное время здесь все тихо.

В тоже время в талаковском поссовете сообщили, что около 12.20 был хорошо слышен обстрел с территории, подконтрольной "ДНР". "Стреляли не по поселку, а ближе к городу. Скорее всего снаряды летели с поселка Саханка", - уточнил источник в поссовете.

Утренний обстрел также обошел стороной Талаковку. "Мы объехали позиции ВСУ и узнали, что несколько снарядов попали между блокпостами. Потерь нет", - добавил источник.

Руководитель пресс-службы сектора "М" Дмитрий Горбунов сообщил, что позиции ВСУ на северо-востоке от Мариуполя подверглись обстрелам в 12.20, то, что слышали мариупольцы позднее, было работой украинских артиллеристов, которые стреляли в ответ.

Погибших в ходе обстрела нет. Ранен военнослужащий Национальной гвардии Украины. С ранениями средней тяжести он был госпитализирован в военный госпиталь.

Всего за сутки силы АТО в районе Мариуполя 5 раз подверглись обстрелам "Градом".