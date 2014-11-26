В Мариуполе военным с оружием могут запретить посещать магазины

17:01, 26 ноября 2014
Общество
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Мариупольцы поставили перед штабом АТО сектора "М" вопрос о запрете посещения магазинов военнослужащими с оружием.

REUTERS

Об этом сообщил заместитель начальника штаба обороны Мариуполя Роман Соколов, передает 0629.ua.

Он рассказал, что  по инициативе координационного центра волонтерских организаций Мариуполя  руководством штаба АТО рассматривается вопрос о запрете посещения магазинов военнослужащими с оружием.

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Ранее в Мариуполе ограничили продажу алкоголя из-за социально-психологической напряженности. Отмечается, что в связи с тем, что в настоящее время Мариуполь находится в зоне проведения военных действий, в городе сосредоточено большое количество воинских частей и подразделений, социально-психологическая напряженность среди населения значительно увеличена.

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