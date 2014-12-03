Следующим министром обороны США может стать Эштон Картер
11:33, 03 декабря 2014Политика
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Президент США Барак Обама принял решение назначить на должность министра обороны 60-летнего Эштона Картера.
REUTERS
Об этом сообщают источники в администрации США, передает радио "Свобода". Официальное объявление кандидата ожидают в ближайшие дни.
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Эштон Картер, который ранее был заместителем министра обороны, должен заменить на посту Чака Хейгела, который ушел в отставку на прошлой неделе после менее чем двух лет на посту. Аналитики говорят, что это было по сути увольнение за несогласие с позицией Белого дома.
Эштон Картер руководил закупками оружия в Пентагоне в 2009-2011 годах.
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