Следующим министром обороны США может стать Эштон Картер

Об этом сообщают источники в администрации США, передает радио "Свобода". Официальное объявление кандидата ожидают в ближайшие дни.

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Эштон Картер, который ранее был заместителем министра обороны, должен заменить на посту Чака Хейгела, который ушел в отставку на прошлой неделе после менее чем двух лет на посту. Аналитики говорят, что это было по сути увольнение за несогласие с позицией Белого дома.

Эштон Картер руководил закупками оружия в Пентагоне в 2009-2011 годах.