Обама отрицает отставку Хейгела по политическим мотивам

"За 2 года Чак многое сделал для нашей страны. Он был образцовым министром обороны и его решение вызвало у меня большое сожаление", - заявил Барак Обама, уточнив, что Чак Хейгел решение о своей отставке принял еще месяц назад, передает ZN.UA со ссылкой на New York Daily News.

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Президент США отметил, что хотя у него и Чака Хейгела разные политические взгляды, но они очень хорошо ладили между собой. "За 2 года своей работы Чак Хейгел стал мне настоящим другом. Мы выполняли одну работу, хоть на многие вещи у нас были разные взгляды. Но все наши усилия были направлены на пользу стране. Я очень надеюсь, что работа Хейгела на посту министра обороны, продолжит приносить пользу и в будущем", - заявил Бараке Обама.

"Вклад Чака в усиление НАТО огромен. Мы расширили свое присутствие в Центральной и Восточной Европе. Модернизировали военные базы в Азиатско-тихоокеанском регионе. Сделали сотрудничество с военным ведомством Китая более весомым — во всем этом огромный вклад Чака", - добавил Барак Обама.