Яценюк зачитал присягу члена правительства
20:32, 02 декабря 2014Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк зачитал присягу члена правительства.
Арсений Яценюк / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, Яценюк на заседании парламента напомнил, что в соответствии с Законом Украины “О Кабинете министров Украины” глава правительства зачитывает присягу члена КМУ, а его члены скрепляют ее подписями.
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Яценюк присягнул на верность украинскому народу и пообещал укреплять суверенитет и независимость Украины, отстаивать права и свободы человека и гражданина, заботиться о благосостоянии украинского народа, устойчивом демократическом развитии общества.
«Вступаю в должность премьера, и правительство приступает к исполнению своих обязанностей», - сказал он.
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