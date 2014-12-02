Яценюк зачитал присягу члена правительства

Как передает корреспондент УНИАН, Яценюк на заседании парламента напомнил, что в соответствии с Законом Украины “О Кабинете министров Украины” глава правительства зачитывает присягу члена КМУ, а его члены скрепляют ее подписями.

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Яценюк присягнул на верность украинскому народу и пообещал укреплять суверенитет и независимость Украины, отстаивать права и свободы человека и гражданина, заботиться о благосостоянии украинского народа, устойчивом демократическом развитии общества.

«Вступаю в должность премьера, и правительство приступает к исполнению своих обязанностей», - сказал он.