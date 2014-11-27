Яценюк: Украинский народ нельзя победить
Арсений Яценюк заявляет, что украинский народ нельзя победить.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая перед народными депутатами перед голосованием за его кандидатуру на должность премьер-министра Украины.
Яценюк заявил, что “на наши с вами плечи легла самая тяжелая ноша - ноша исторической ответственности - сохранить государство и отвоевать нашу независимость”.
Читайте такжеПорошенко не ждет Третьей мировой“Украина в войне, люди в беде и от нас зависит, остановим ли мы агрессию. Мы стоим перед внешней агрессией, а именно - российское военное нашествие, которое не что иное, как посягательство на территориальную целостность и нашу независимость, как попытка уничтожить Украину”, - подчеркнул Яценюк.
Он подчеркнул: “Можно воевать с армией и, наверно, можно армию победить, но нельзя никогда победить украинский народ и украинскую нацию”.