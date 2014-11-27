Яценюк: Украинский народ нельзя победить

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая перед народными депутатами перед голосованием за его кандидатуру на должность премьер-министра Украины.

Яценюк заявил, что “на наши с вами плечи легла самая тяжелая ноша - ноша исторической ответственности - сохранить государство и отвоевать нашу независимость”.

Читайте такжеПорошенко не ждет Третьей мировой“Украина в войне, люди в беде и от нас зависит, остановим ли мы агрессию. Мы стоим перед внешней агрессией, а именно - российское военное нашествие, которое не что иное, как посягательство на территориальную целостность и нашу независимость, как попытка уничтожить Украину”, - подчеркнул Яценюк.

Он подчеркнул: “Можно воевать с армией и, наверно, можно армию победить, но нельзя никогда победить украинский народ и украинскую нацию”.