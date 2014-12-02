В Раде поймали первого "кнопкодава" (фото)

18:43, 02 декабря 2014
Политика
1 0

Владимир Кацуба голосовал за себя и своего коллегу.

facebook.com/chesno.movement

Журналисты подловили депутата Владимира Кацубу на кнопкодавстве.

Об этом сообщает Общественное движение "Честно", передает "Украинская правда".

Сообщение by Общественное движение "Честно" | Civic movement "Chesno".

Журналисты зафиксировали неперсональное голосование Кацубы при голосовании за назначение министром Павла Климкина.

Как известно, Кацуба входит в депутатскую группу Игоря Еремеева "Воля народа".

Читайте такжеТабалов признался, что не понял, за что голосовал, а Кузьмук "кнопкодавил" (видео)

Как следует из расположения депутатов в Раде, Кацуба, вероятно, голосовал за своего коллегу Александра Пономарева.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter