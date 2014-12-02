В Раде поймали первого "кнопкодава" (фото)
18:43, 02 декабря 2014Политика
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Владимир Кацуба голосовал за себя и своего коллегу.
Кацубу поймали на "кнопкодавстве" / facebook.com/chesno.movement
Журналисты подловили депутата Владимира Кацубу на кнопкодавстве.
Об этом сообщает Общественное движение "Честно", передает "Украинская правда".
Журналисты зафиксировали неперсональное голосование Кацубы при голосовании за назначение министром Павла Климкина.
Как известно, Кацуба входит в депутатскую группу Игоря Еремеева "Воля народа".
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Как следует из расположения депутатов в Раде, Кацуба, вероятно, голосовал за своего коллегу Александра Пономарева.
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