Рада назначила Климкина министром иностранных дел
Верховная Рада Украины назначила Павла Климкина министром иностранных дел.
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 351 депутат из 383, зарегистрированных в сессионном зале.
Справка УНИАН. Климкин родился 25 декабря 1967 года в г.Курск. В 1991 году окончил Московский физико-технический институт, факультет аэрофизики и космических исследований, специальность - физика и прикладная математика.
1991-1993 - научный сотрудник, Национальная академия наук Украины, Институт электросварки им.Патона.
1993-1997 - атташе, третий, второй секретарь Управления контроля над вооружениями и разоружением МИД Украины 1997-2000 - третий, второй секретарь Посольства Украины в ФРГ (научно-технические и политические вопросы).
Читайте такжеКлимкин призвал Германию ускорить предоставление помощи Украине
С 2000 по 2004 годы работал на должностях в МИД Украины.
2004-2008 - советник-посланник Посольства Украины в Великобритании.
03.2008-04.2010 - директор Департамента Европейского Союза МИД Украины.
С 2010 по 2012 год был заместителем министра иностранных дел Украины
06.2012 - 06.2014 - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Федеративной Республике Германия.
19 июня 2014 года назначен министром иностранных дел Украины.