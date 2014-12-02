Рада назначила Климкина министром иностранных дел

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 351 депутат из 383, зарегистрированных в сессионном зале.

Справка УНИАН. Климкин родился 25 декабря 1967 года в г.Курск. В 1991 году окончил Московский физико-технический институт, факультет аэрофизики и космических исследований, специальность - физика и прикладная математика.

1991-1993 - научный сотрудник, Национальная академия наук Украины, Институт электросварки им.Патона.

1993-1997 - атташе, третий, второй секретарь Управления контроля над вооружениями и разоружением МИД Украины 1997-2000 - третий, второй секретарь Посольства Украины в ФРГ (научно-технические и политические вопросы).

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С 2000 по 2004 годы работал на должностях в МИД Украины.

2004-2008 - советник-посланник Посольства Украины в Великобритании.

03.2008-04.2010 - директор Департамента Европейского Союза МИД Украины.

С 2010 по 2012 год был заместителем министра иностранных дел Украины

06.2012 - 06.2014 - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Федеративной Республике Германия.

19 июня 2014 года назначен министром иностранных дел Украины.