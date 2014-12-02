Создание Министерства информации является “бомбой замедленного действия” - Лещенко

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в интервью журналистам в парламенте высказал народный депутат Сергей Лещенко (фракция партии “Блок Петра Порошенко”).

По его словам, вчера на заседании фракции депутаты поддержали решение относительно необходимости создания Министерства информации. При этом он отметил, что “три человека воздержались, три - против”.

Лещенко считает, что может сложиться ситуация, что “сегодня оно (речь идет о Министерстве информации — УНИАН) будет заниматься войной, а завтра оно будет заниматься цензурой. Где гарантия, что этого не будет? Сегодня возглавляет Юрий Стець, а завтра - Елена Бондаренко. Где гарантия, что после смены власти оно не попадет в плохие руки?”.

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Лешенко считает, что создавать Министерство информации «в такой лихорадке» не целесообразно. По его словам, можно “создать монстра, которого потом никогда не побороть”.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября советник министра внутренних дел, народный депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко высказал идею создать в структуре Кабмина Министерство по делам информационной политики.

По его мнению, главной задачей такого министерства была бы защита информационного пространства Украины от российской пропаганды и контрпропаганда в России, на территории временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Геращенко сообщил, что на должность министра информационной политики обсуждалась кандидатура Юрия Стеця, которого Геращенко представил как "гражданина, который создал «5-й канал», без активной роли которого и Помаранчевой революции, и Революции Достоинства могло бы не быть в том виде, в каком они навсегда останутся в истории".