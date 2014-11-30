Геращенко предложил создать новое министерство

Главной задачей такого министерства была бы защита информационного пространства Украины от Российской пропаганды и контрпропаганда в России, на территории временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

"Этот вопрос давно назрел и я бы даже сказал перезрел. Уверен, что такая инициатива если будет согласована всеми пятью фракциями коалиции будет единогласно поддержана парламентским большинством", - написал Геращенко на Facebook.

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По его словам, на пост Министра информационной политики обсуждалась кандидатура Юрия Стеця, которого Геращенко описывает как "Гражданина, создавшего 5 канал без активной роли которого и Помаранчевой революции и Революции Достоинства могло бы не случиться в том виде в котором они навсегда останутся в истории".