Луценко: иностранные специалисты подали документы на украинское гражданство

Об этом председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко сообщил в комментарии журналистам. По его словам, они являются гражданами других стран, поэтому написали заявления "на принятие украинского гражданства и заявления на отказ от другого гражданства".

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Луценко подчеркнул, что действующим законодательством "предусмотрен достаточно длинный период принятия гражданства - до 2 лет". "Сегодня мы планируем внести законодательные изменения чтобы сократить этот период, чтобы все иностранные специалисты могли быстрее получить украинское гражданство", - сказал Юрий Луценко.

Он отметил, что одним из этих кандидатов является "гражданка США украинского происхождения".

"Еще двое кандидатов - граждане других стран и не являются этническими украинцами - соответственно Грузии и Литвы, и существующий закон предусматривает 2 года на принятие ими украинского гражданства, поэтому мы идем на то, чтобы сократить этот срок, а между тем, пока проходят официальные процедуры, дать им возможность работать в правительстве", - сказал Юрий Луценко.

Он отметил, что на работу в правительство приглашают тех иностранных специалистов, которые доказали в своих странах, что они могут проводить реформы.