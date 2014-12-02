"Народный фронт" претендует на 7 парламентских комитетов
11:20, 02 декабря 2014Политика
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"Народный фронт" претендует на 7 парламентских комитетов, среди которых - по вопросам безопасности и обороны, образования и топливно-энергетического комплекса.
"Народній фронт" претендует на 7 комитетов / Фото УНИАН
Об этом в комментарии журналистам сказал депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский.
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В частности, как отметил депутат, "Народный фронт" претендует на комитеты по вопросам безопасности и обороны, по вопросам топливно-энергетического комплекса, экономической политики, образования и науки, свободы слова, а также социальной политики. Кроме того, на комитет по вопросам борьбы с коррупцией.
"Это позиция нашей фракции. Она вчера единогласно на заседании фракции была поддержана", - сказал Сергей Пашинский.
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