"Народный фронт" претендует на 7 парламентских комитетов

Об этом в комментарии журналистам сказал депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский.

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В частности, как отметил депутат, "Народный фронт" претендует на комитеты по вопросам безопасности и обороны, по вопросам топливно-энергетического комплекса, экономической политики, образования и науки, свободы слова, а также социальной политики. Кроме того, на комитет по вопросам борьбы с коррупцией.

"Это позиция нашей фракции. Она вчера единогласно на заседании фракции была поддержана", - сказал Сергей Пашинский.