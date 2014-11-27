В БПП считают, что количество депутатов в коалиции увеличится до 310 человек

Народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" Александр Черненко заявляет, что в его политической силе ожидают увеличения количества депутатов в парламентской коалиции, минимум, до 310 человек.

Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

"В коалиции 302 депутата, и, думаю, их будет больше. Их будет 310, и даже больше", - сказал Черненко.

При этом он заявил, что не должно быть мнений о том, что якобы коалиция может полностью монополизировать и узурпировать все руководящие должности в парламентских комитетах.

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"Нет, но давайте, чтобы все интересы были учтены", - добавил Черненко, говоря о распределении руководящих должностей в комитетах ВР.

По его словам, если принять во внимание, что в парламенте почти 420 депутатов, то "простая арифметика говорит, что в коалицию не входит более 100 депутатов".

Черненко отметил, что "Оппозиционный блок" насчитывает 40 депутатов, и те, кто не вошли в состав коалиции, по его словам, имеют право получить возможность возглавить те или иные комитеты.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 ноября, в парламенте 8-го созыва была создана коалиция "Европейская Украина", в состав коалиции вошли 302 народных депутата.

В состав коалиции входят фракции партий «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Самопомич», Радикальной партии и ВО «Батькивщина».