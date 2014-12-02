Украинская армия и боевики "ЛНР" договорились о прекращении огня с 5 декабря - ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляет, что представители украинского и российского военного командования при участии представителей террористической организации "Луганская народная республика" договорились о прекращении огня вдоль линии разграничения с 5 декабря.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы миссии ОБСЕ в Украине, в соответствии с которым, 29 ноября в Луганске наблюдатели специальной мониторинговой миссии присутствовали на встрече руководителей украинской и российской сторон Объединенного центра по контролю и координации по прекращению огня на востоке Украины.

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Украинскую сторону представлял председатель украинского контингента, генерал-лейтенант Владимир Аскаров, российскую - начальник российского представительства на юго-востоке Украины, генерал-лейтенант Александр Ленцов. Также на встрече присутствовали представители "ЛНР".

Стороны продолжали обсуждать аспекты об отводе войск вдоль линии разграничения в соответствии с предыдущим проектом обоих штабов от 13 ноября.

"Тем не менее, все согласились, что полное прекращение огня вдоль всей линии контакта (разграничения) между украинскими Вооруженными силами и находящимися под контролем "ЛНР", вступит в силу с 5 декабря", - сообщает миссия ОБСЕ.

При этом отмечается, что "представители "ЛНР" настаивали на том, что они осуществляют контроль над всеми подразделениями "казаков", и что эти подразделения также будут соблюдать это предложение". Кроме того, отмечается, что "они также согласились, что отвод тяжелого вооружения начнется 6 декабря".

Как сообщал УНИАН, 14 ноября в миссии ОБСЕ заявили, что украинские и российские военные 13 ноября согласовали проект отвода тяжелого вооружения от линии разграничения на Донбассе.

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"Проект документа, который они подписали по окончании встрече, предусматривает три фазы: прекращение огня (на что отводится два дня); выведение тяжелого вооружения (отводится пять дней), а также разъединение сил от линии столкновения (контакта), о чем была достигнута договоренность в Минском меморандуме (отводится 21 день)", - сообщили в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В свою очередь 15 ноября в Совете национальной безопасности и обороны Украины отметили, что заявленный мониторинговой миссией ОБСЕ украинско-российский проект отвода тяжелого вооружения от линии разграничения ва Донбассе является не окончательным, а "черновым".