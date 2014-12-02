Военные Украины и РФ в Донецке поговорят о прекращении огня

Об этом в понедельник вечером сообщает пресс-центр АТО.

"Запланировано проведение рабочей встречи на уровне представителей Совместного центра и администраций отдельных районов Донецкой области. В 12:30 2 декабря встреча должна состояться в Донецке", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, основные вопросы - быстрое прекращение огня и отвод тяжелого вооружения.

"Особое внимание будет уделено вопросу аэропорта "Донецк", поскольку этот объект является важным участком как для Вооруженных Сил Украины, так и для отдельных подразделений районов Донецкой области", - говорится в сообщении.

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В понедельник руководители Совместного центра с украинской и российской сторон генерал-лейтенанты Владимир Аскаров и Александр Ленцов изучали ситуацию, которая сложилась вокруг аэропорта Донецк непосредственно на месте событий.