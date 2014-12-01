Экс-беркутовца Зинченко оставили под стражей до 25 января

«Коллегия судей постановила: определение следственного судьи Печерского суда о продлении содержания под стражей Сергея Зинченко оставить без изменений, а апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения... Определение обжалованию не подлежит», - объявила коллегия судей, сообщает Громадське.

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Адвокат подозреваемого пояснял подачи апелляции тем, что решение Печерского суда было «незаконным и подлежит изменению». В частности нет свидетелей того, как Зинченко стрелял, по убеждению защитника материалы дела собранные следствием с грубым нарушением.

Сам подзащитный просил суд изменить меру защита или вообще его отменить, поскольку в момент расстрелов якобы «разговаривал по телефону».