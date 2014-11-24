Экс-беркутовцу назначили государственного адвоката из-за неявки в суд его защитника

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание должно было начаться в 11.00, но из-за неявки адвоката Зинченко начало было отложено на 12.00.

Как стало известно со слов прокуроров, адвокат Зинченко находится на другом судебном заседании и ему не разрешают его покинуть. Учитывая такое развитие событий, суд предоставил 4 часа для того, чтобы Зинченко был подобран государственный адвокат.

Сегодня суд должен решить вопрос о продлении Зинченко меры пресечения.

Как сообщалось, Апелляционный суд Киева 29 сентября оставил без изменений решение Печерского райсуда, который взял под стражу бывшего "беркутовца" Зинченко до 25 ноября.

Читайте такжеДело отпустившей экс-беркутовца судьи передадут в судПозже Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство адвоката Зинченко об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.