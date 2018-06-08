Порошенко пригласят на саммит НАТО, но формат встречи еще не определен - Столтенберг

По словам генсека Альянса, пока не известно, состоится ли заседание Комиссии Украина-НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что президента Украины Петра Порошенко пригласят на саммит лидеров стран и правительств Организации Североатлантического договора (НАТО), который состоится в Брюсселе в июле, но формат встречи с ним еще не определен.

Об этом генсек сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, которая транслировалась на сайте Альянса.

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В частности, его спросили о том, состоится ли и в каком формате встреча между представителями Украины и НАТО в рамках саммита глав государств и правительств Альянса в июле.

"Президент Порошенко будет приглашен на саммит НАТО. Мы еще не приняли решение относительно точного формата и точного типа встреч, но он будет приглашен", - подчеркнул Столтенберг.

"Осталось только выяснить, какого именно типа форматы встреч у нас будут на саммите, но президент Порошенко приглашен", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в марте министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Будапешт будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и Организации Североатлантического договора. В частности, он отметил, что Венгрия заблокирует проведение комиссии Украина-НАТО на министерском уровне в апреле, а в июле - на уровне глав государств и правительств во время саммита в Брюсселе.