Украина обязательно должна стать членом НАТО - Кравчук

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

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"Имея такого агрессивного соседа как Россия и не имея никаких гарантий, что она остановится и оставит Украину в покое, мы должны искать внешнюю защиту. Интеграция в НАТО в таких условиях является необходимой. Сейчас не стоит говорить о далеком будущем. Есть Бухарестское соглашение, где написано, что для Украины и Грузии открыты двери для вступления. Поэтому нам либо сейчас, либо позже необходимо определиться с мнением народа, и референдум неизбежен. И когда мы узнаем волю народа относительно курса в НАТО, нужно начать работать над конкретными шагами", - сказал Кравчук.