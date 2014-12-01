Садовый отказался от должности вице-премьера

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Садовый отметил, что сразу после парламентских выборов он с президентом Украины Петром Порошенко в присутствии премьер-министра Арсения Яценюка обсуждал возможные назначения к правительству.

"Я четко сообщил, что мое нынешнее положение исключает это. Тогда все отнеслись к этому с пониманием. Я являюсь действующим городским председателем Львова, несу полную ответственность за ситуацию в городе до конца каденции и не имею на кого ее переложить. В случае отставки мэра контроль над городом получают депутаты, большинство из которых во Львове на сегодня находятся в связках и под влиянием полукриминальных структур. Это было бы очень безответственно в отношении львовян и города, который является сегодня очень важным для Украины", - заявил Садовый.

Читайте такжеМестные выборы нужно проводить весной 2015 года - СадовыйЗато, отметил мэр, он предлагает "закрепить статус первого вице-премьера в будущем правительстве за руководителем экономического блока и назначить на эту должность г-жу Наталью Яресько, которая является соучредителем компании Horizon Capital". "Несмотря на то, что она родилась в США, последние 20 лет живет в Украине, является настоящим патриотом страны и прекрасно знает все наши реалии", - добавил он.

По словам Садового, "Яресько готова рассмотреть это предложение и принять ответственность за министерства экономики и финансов".

"Как и раньше, я готов работать не только в рамках города. Я являюсь вице-президентом Ассоциации городов и общин Украины и темой децентрализации занимаюсь не один год. Моя задача сейчас - чтобы голос украинских общин новая власть слышала ежедневно", - отметил мэр Львова.

Как сообщал УНИАН, партии «Народный фронт» и «Блок Петра Порошенко» предлагают мэра Львова Садового на должность первого вице-премьер-министра.

"Для того, чтобы осуществить необходимые преобразования, к работе в правительстве должны быть привлечены люди, которые имеют соответствующий опыт, видение и авторитет, которые доказали способность осуществлять преобразования. Мы считаем, что все эффективные управленцы в стране сегодня должны приобщиться к созданию изменений в рамках совместной работы Кабинета министров, президента и Верховной Рады. Считаем, что, в частности, для воплощения децентрализации в правительстве на должности первого вице-премьер-министра должен работать городской председатель Львова Андрей Садовый, известный специалист в этой сфере местного самоуправления и которому, вместе с партией «Объединение «Самопомощь», украинцы выразили значительную поддержку на парламентских выборах", - говорится в заявлении «Народного фронта» и «Блока Петра Порошенко».