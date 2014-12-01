«Народный фронт» и БПП предлагают Садового на должность первого вице-премьера

Об этом говорится в заявлении руководства этих фракций, размещенном на сайте «Народного Фронта».

Отмечается, что "перед новым правительством стоят вполне конкретные задачи - борьба с коррупцией, усиление энергетической независимости, реформа политической системы, экономические реформы, децентрализация и реформа местного самоуправления".

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"Для того, чтобы осуществить необходимые преобразования, к работе в правительстве должны быть привлечены люди, которые имеют соответствующий опыт, виденье и авторитет, которые доказали возможность осуществлять преобразования. Мы считаем, что все эффективные управленцы в стране сегодня должны приобщиться к осуществлению изменений в рамках совместной работы Кабинета министров, президента и Верховной Рады. Считаем, что, в частности, для воплощения децентрализации в правительстве на должности первого вице-премьер-министра должен работать городской председатель Львова Андрей Садовый, известный специалист в этой сфере местного самоуправления и которому, вместе с партией «Объединение «Самопомич», украинцы выразили значительную поддержку на парламентских выборах", - говорится в сообщении.

Так же политические силы отмечают, что поддерживают привлечение ведущих специалистов, в том числе и из других стран, для реализации реформ в Украине.