Семенченко: Луценко выбран координатором коалиции
17:16, 30 ноября 2014Политика
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Координатором коалиции на ближайший период избран народный депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко.
Луценко выбран координатором коалиции \ фото УНИАН
Об этом сообщил народный депутат от партии «Самопомич» Семен Семенченко на своей странице в соцсети.
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«Прошла рада коалиции. Координатором коалиции на ближайший период выбран Юрий Луценко. Прошли консультации по руководству парламента. Принципиальная позиция партии "Самопомич" – никаких руководящих постов людям, голосовавшим за позорные законы 16 января»,– написал Семен Семенченко.
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