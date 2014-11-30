Семенченко: Луценко выбран координатором коалиции

Об этом сообщил народный депутат от партии «Самопомич» Семен Семенченко на своей странице в соцсети.

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«Прошла рада коалиции. Координатором коалиции на ближайший период выбран Юрий Луценко. Прошли консультации по руководству парламента. Принципиальная позиция партии "Самопомич" – никаких руководящих постов людям, голосовавшим за позорные законы 16 января»,– написал Семен Семенченко.