Луценко раскритиковал Кабмин Яценюка: "Взяточничество остается удельным признаком власти"

Поддержка Арсения Яценюка на должность премьер-министра новоизбранными народными депутатами 27 ноября означала уважение к результатам народного волеизъявления и признание его личной квалификации.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко.

В то же время, по его словам, «невозможно не признать две ключевые проблемы предыдущего Кабмина».

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«Во-первых, за 8 месяцев он (Яценюк - УНИАН) так и не начал реформ. И ссылки на войну не принимаются. Наоборот, в это критическое время только радикальные реформы является путем к победе», - отметил политик.

«Вторая проблема - коррупция. Сотни миллионов и далее разворовываются практически в каждом ресурсном министерстве. Взяточничество остается удельным признаком власти», - подчеркнул Луценко.

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Председатель политической силы сообщил, что фракция «Блока Петра Порошенко» сегодня приняла решение о необходимости заслушивания каждого кандидата в министры, «от которых будем требовать гарантий взлома коррупционных схем и устранения коррумпированных покровителей».

«Это - не поза и не прихоть. Это - возвращение политического веса украинскому парламенту», - подытожил Луценко.