Луценко раскритиковал Кабмин Яценюка: "Взяточничество остается удельным признаком власти"

19:30, 29 ноября 2014
Политика
1 0

Председатель фракции «Блок Петра Порошенко отметил, что сотни миллионов и дальше разворовываются практически в каждом ресурсном министерстве.

Фото УНІАН

Поддержка Арсения Яценюка на должность премьер-министра новоизбранными народными депутатами 27 ноября означала уважение к результатам народного волеизъявления и признание его личной квалификации. 

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко.

В то же время, по его словам, «невозможно не признать две ключевые проблемы предыдущего Кабмина». 

Читайте такжеНазначение Яценюка премьером поддержал экс-регионал Звягильский

«Во-первых, за 8 месяцев он (Яценюк - УНИАН) так и не начал реформ. И ссылки на войну не принимаются. Наоборот, в это критическое время только радикальные реформы является путем к победе», - отметил политик. 

«Вторая проблема - коррупция. Сотни миллионов и далее разворовываются практически в каждом ресурсном министерстве. Взяточничество остается удельным признаком власти», - подчеркнул Луценко. 

Читайте такжеСобрание коалиции перенесло голосование за состав Кабмина на 2 декабря

Председатель политической силы сообщил, что фракция «Блока Петра Порошенко» сегодня приняла решение о необходимости заслушивания каждого кандидата в министры, «от которых будем требовать гарантий взлома коррупционных схем и устранения коррумпированных покровителей». 

«Это - не поза и не прихоть. Это - возвращение политического веса украинскому парламенту», - подытожил Луценко.

Сообщение by Юрий Луценко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter