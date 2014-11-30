Литва убеждена, что Украине удастся остановить агрессора - посол

Посол Литвы в Украине Пятрас Вайтекунас выражает убеждение, что Украине удастся остановить агрессора на востоке государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время своего выступления на Майдане Незалежности по случаю годовщины избиения "Беркутом" студентов на Майдане.

"Литва за вас и мы верим, что агрессор будет остановлен", - сказал Вайтекунас.

Читайте также"Ночь памяти" на Майдане: годовщина жестокого избиения студентов "Беркутом" (онлайн-трансляция)"Ключ для успеха Украины - это реформы и единство", - продолжил посол, подчеркнув, что Литва заинтересована и в дальнейшем помогать Украине.

По его словам, Литва верит в успех Украины.