Грибаускайте назвала РФ "хищным соседом с залитыми кровью руками"

Об этом сообщает литовское издание Delfi, передает "ЕвроПравда". "Сегодня Украина борется не только за свою независимость, но и за мир в Европе сейчас и в будущем. Таким образом, обязанность каждого из нас - помогать государству, которое борется с хищным соседом, чьи руки обагрены кровью", - отметила она.

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По словам литовского президента, через год после отказа Украины подписать в Вильнюсе Соглашение об ассоциации Европу разделила "отмеченная кровью линия фронта".

"Линия фронта возникла между свободой и рабством, между ложью и истиной. Эта линия обозначена кровью", - сказала Даля Грибаускайте.

Президент Литвы подчеркнула, что украинцы сами выбрали путь свободы, и ей непонятно, как другие страны могут этому препятствовать, прибегая к кровопролитию.

"Литва гордится тем, что смогла стать свободной. Теперь мы должны помочь другим сделать это", - сказала Даля Грибаускайте.

Как сообщал УНИАН, во время визита Дали Грибаускайте в Киев, была достигнута договоренность между странами о поставках Литвой вооружений в ближайшее время.