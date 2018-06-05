Журналисты и блогеры из "расстрельного списка 47" отреагировали на его публикацию

Некоторые фигуранты списка уже побывали на допросе в СБУ, для некоторых публикация списка стала неожиданностью, кто-то не воспринял его всерьез.

Журналисты и блогеры, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров, прокомментировали публикацию "списка 47". Некоторые уже были проинформированы СБУ, для некоторых эта угроза стала неожиданностью. Кто-то выразил возмущение, кто-то высмеял ситуацию.

"Так, ну поскольку список 47-ми уже появился в публичном пространстве, и уже начались многочисленные звонки и письма отовсюду с просьбой комментариев, то подтверджу: в СБУ была и проинформирована, с подпиской о неразглашении", - написала Олеся Яхно-Белковская.

"Нас в списке 47 000 000", - написал Роман Скрыпин.

Татьяна Даниленко возмутилась, упрекнув руководство государства и силовые структуры, но больше всех раскритиковала СМИ, опубликовавшие список. "И насчет «расстрельного списка». Лично я не брала охрану, хотя переживаю за жизнь своих близких - очень не хотелось бы, чтобы в случае чего пострадал ребенок, например. У меня есть миллион вопросов к руководителям наших силовых структур и к руководителям государства в принципе - у них в головах три извилины: одна деньги, вторая - выборы, а третья - «пиар». Поэтому и такое недоверие к делу Бабченко. Но скотство тех СМИ, которые радостно опубликовали список и смакуют его - оно за гранью добра и зла. Тупо подвергать опасности жизни других людей, трепать нервы их родным, которые возможно не знали - это несколько иное, чем журналистика. Реально нет слов", - написала журналистка.

Богдан Буткевич рассказал, что ходил в СБУ на допрос. Иван Яковина не комментировал список, просто сообщил друзьям и подписчикам, что попал в него.

Айдер Муджабаев процитировал Иосифа Бродского, отметив, что кроме стихов и шуток ему в этой ситуации ничего не остается: "На первом месте в списке мертвецов, как в классном списке".

Лариса Ницой также была в СБУ на допросе. Она обрушилась с критикой на то, что сотрудники спецслужбы отказались говорить на государственном языке.

Александр Володарский предположил, что список - фейковый. "Судя по содержанию списка и опубликовавшему его изданию это все же фейк. Такое впечатление, что его составлял какой-то Манчук, гггг. Нет, мы с Задиракой классные, конечно, но всё же не уверен, что состоим в списках на ликвидацию. Мне тут пишут в личку, так что говорю сразу и всем: со мной не связывались из СБУ, узнал о содержании списка только что, информацию воспринимаю критично".

Алена Яхно прокомментировала новость с иронией: "Уважаемое СБУ, я тут молоденькой притворяюсь, а теперь из-за вашей утечки все знают мой возраст. Шо за неподобство!"

"Спасибо за высокое доверие. Постараюсь соответствовать. Разве только немного обидно, что в конце второй страницы, а не красуюсь во главе...", - написал Андрей Плахонин.

Как сообщал УНИАН, список из 47 фамилий опубликовало издание Страна. Его подлинность не подтверждена. Ранее Служба безопасности Украины заявила о получении информации о реальной угрозе безопасности других граждан по делу российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.