В СМИ просочился "расстрельный список СБУ" из 47 журналистов и блогеров (документ)

В списке - известные украинские журналисты и руководители изданий.

Опубликован список украинских журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, угрожает смерть от рук киллеров.

Список из 47 фамилий опубликовало издание Страна. Вместе с тем, его подлинность не подтверждена.

"Учитывая большую общественную значимость данной истории, а также огромный резонанс, который она приобрела (в том числе и в международном масштабе), мы приняли решение опубликовать список", - отмечает издание.

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Как утверждает источник "Страны" в СБУ, данные списки Герман якобы передал своему "куратору Дмитрию" в контрразведке еще 21 мая 2018 года.

Сам Герман, по его же версии, получил их от Вячеслава Пивоварника, которого ранее обвинил в финансировании терроризма на территории Украины на деньги некоего "фонда Путина". И тут же поставил в известность контрразведку.