«Відродження» предлагает ввести материальную ответственность за неправомерные проверки бизнеса

В итоге ГФС и правоохранители выигрывают менее 1% судебных споров с бизнесом.

Депутатская группа «Партия «Відродження» предлагает ввести материальную ответственность должностных лиц за неправомерные обыски и «пустые» проверки.

С таким предложением на заседании Согласительного совета руководителей фракций выступил сопредседатель депутатской группы «Партия «Відродження» Виктор Бондарь.

По его словам, на протяжении последних четырех лет количество обысков в Украине выросло вчетверо и в 2017-м достигло 100 тысяч в год.

«Мы много говорили о том, что правоохранители – это еще один «фронт» борьбы промышленности и бизнеса с государством. Ежедневно в Украине происходит в среднем 273 обыска бизнеса. В течение последних четырех лет количество обысков увеличилось практически в четыре раза. Если посчитать, то наши судьи тратят в среднем 10-15 секунд на решение по обращениям правоохранительных органов и ГФС! Это говорит о том, что следственные судьи практически перестали изучать материалы дел, чтобы знать, на какие обыски дают согласие», – отметил Виктор Бондарь.

И добавил, что в итоге ГФС и правоохранители выигрывают менее 1% таких судебных споров с бизнесом.

Виктор Бондарь отметил, что для борьбы с таким явлением, как давление на бизнес со стороны правоохранительных органов, необходимо ввести норму компенсации убытков, нанесенных предпринимателю должностными лицами.

«Сегодня, по сути, работает машина выбивания из бизнеса и промышленности средств в пользу коррупционеров. И поэтому я поддерживаю инициативы правительства о необходимости дополнительных изменений в законодательство. Более того, мы будем вносить свои инициативы о введении материальной ответственности должностных лиц, подписавших решение о проведении обысков и арестов. Если в результате рассмотрения дела в суде не будет доказано, что предприятие или компания не платили налогов или имели какие-то другие проблемы, то те, кто подписал это решение, должны понести ответственность и из своего кармана компенсировать все убытки», – сообщил сопредседатель депутатской группы «Партия «Відродження».