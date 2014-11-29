Геращенко: Киреев, возможно, работает в Крыму

Об этом он сказал в эфире программы "Шустер Live" в пятницу вечером, пишет Украинская правда.

"Как бежала Инна Отрош, как бежал судья Киреев, который расследовал дело Тимошенко и который сейчас находится в Крыму, и многие там уже трудоустроены…", - отметил Геращенко.

Как известно, Генеральная прокуратура передала в Верховный суд документы относительно инициирования задержания и арестаодиозного судьи Родиона Киреева.

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Уголовное дело против Родиона Киреева, который судил Юлию Тимошенко, Генеральная прокуратура возбудила еще 4 апреля этого года.

По данным ведомства, судья Киреев "вынес заведомо неправосудное постановление об изменении подсудимой Тимошенко меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу", "умышленно, систематически и грубо нарушал предусмотренное действующим законодательством Украины право подсудимой Тимошенко на защиту", и вынес в деле Тимошенко неправосудный приговор.