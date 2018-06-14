Отставка Жебривского: СМИ узнали о прощальной вечеринке главы Донетчины (фото)

Факт того, что мероприятие проводит Жебривский, подтвердил один из работников "Акватории".

Павел Жебривский 13 июня вечером устроил мероприятие по случаю ухода с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации в загородном клубе «Акватория» в Лимане.

Об этом «Новостям Донбасса» стало известно из нескольких источников. На месте проведения увидели множество машин и людей.

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Среди присутствующих журналисты узнали охранника, которого часто видят на пресс-конференциях в Донецкой обладминистрации, а также водителей глав департаментов ДонОВГА.

Факт того, что мероприятие проводит Жебривский подтвердил один из работников «Акватории». Подавший в отставку глава ДонОВГА находился вместе со своими гостями в ресторане загородного клуба.

Как сообщал УНИАН, 11 июня Жебривский написал в Facebook, что президент Украины Петр Порошенко принял его заявление об отставке.

По его словам, "в субботу (9 июня) встретился с президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду его должен рассмотреть Кабмин".

Порошенко назначил Жебривского председателем Донецкой облгосадминистрации 11 июня 2015 года.