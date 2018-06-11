Жебривский подал в отставку с поста главы Донетчины

Жебривский на своей странице в Facebook подтвердил информацию об отставке.

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский решил подать в отставку.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. "В субботу встретился с президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду его должен рассмотреть Кабмин. Спасибо всей своей команде за работу, спасибо жителям Донбасса за поддержку и понимание. Мы вместе с вами всему миру доказали: Донетчина - это Украина! " - говорится в сообщении политика.

Читайте такжеЖебривский: Поездка Савченко к боевикам на Донбассе - работа в ущерб Украине

Также об отставке Жебривского ранее сообщил "ОстроВ", ссылаясь на два источника в Донецкой ОВГА.

"Павел Иванович нас покидает. В четверг будут нового главу представлять. Пока нет понимания, кто это будет", - сообщили источники СМИ.

Как сообщал УНИАН, 11 июня 2015 года президент Петр Порошенко уволил Александра Кихтенко с должности председателя Донецкой облгосадминистрации и назначил на эту должность Павла Жебривского.